2024 Katy ISD Valedictorians and Salutatorians

KATY, TX (Covering Katy News) - Katy ISD is announcing the students who have ranked highest academically in their 2024 graduating classes. The valedictorians and salutatorian's names and grade point averages are listed below.

Cinco Ranch High School:

Alina Dang – Valedictorian, GPA: 4.8923

Yujin Cha – Salutatorian, GPA: 4.8485

Jordan High School

Jade Jie Kamoun – Valedictorian, GPA: 4.8594

Sophie Ruoqing Zeng – Salutatorian, GPA: 4.8594

Katy High School:

Harraz Bin Hizam – Valedictorian, GPA: 4.8382

Krish V. Parikh – Salutatorian, GPA: 4.8276

Mayde Creek High School

John Jaeyeon Lee – Valedictorian, GPA: 4.7544

Natalie Ann Baxter – Salutatorian, GPA: 4.6792

Morton Ranch High School

Rose Judith Villasana – Valedictorian, GPA: 4.7636

Alina Malikian – Salutatorian, GPA: 4.7321

Paetow High School

Isabella Marie Fresneda-Bolivar – Valedictorian, GPA: 4.7049

Francisco Tezan Howard – Salutatorian,GPA: 4.6833

Seven Lakes High School

Aidan Zhong Han Lai – Valedictorian,GPA: 4.8676

Aayush Kishor Ishware – Salutatorian, GPA: 4.8676

Taylor High School

Henry Xiang-Hao Liu – Valedictorian, GPA: 4.8594

Genna Min-Ji Kang – Salutatorian, GPA: 4.8413

Tompkins High School

Aishah AlBatool Shahid – Valedictorian, GPA: 4.8649

Sanika Misra – Salutatorian, GPA: 4.8615

Photos of all 18 students are below.