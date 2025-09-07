Screenshot 2025-08-06 at 8.13.45 AM.png
Katy ISD's Legacy Stadium.

Week 2: Katy ISD,  Fulshear and Royal High Football Results Sept 4-6

Almeta Crawford 55 | Royal 0 recap

Atascocita 52 | 33 Katy recap

Bush 34 | Taylor 31 recap

Seven Lakes 7 | Foster 0 recap

Mayde Creek 63 | Austin 28 recap

Morton Ranch 44 | Magnolia West 37 recap

Paetow 42 | Dekany 20 recap

Ridge Point 34 | Fulshear 10 recap 

Tomball 24 | Cinco Ranch 14 recap

Tompkins 42 | Bridgeland 14 recap

Travis 27 | Jordan 16 recap

2025-2026 Region 3 District 19 football standings

Current 19, 6A Standings

  • Jordan (1-1 overall)
  • Tompkins (1-1 overall)
  • Seven Lakes (1-1 overall) 
  • Morton Ranch (1-1 overall) 
  • Mayde Creek (1-1 overall) 
  • Paetow (0-1 overall) 
  • Katy Taylor (0-2 overall) 
  • Cinco Ranch (0-2 overall) 
  • Katy (0-2 overall) 

*All games so for have been non-district play