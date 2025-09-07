Week 2: Katy ISD,  Fulshear and Royal High Football Results Sept 4-6

Katy ISD, Fulshear and Royal High Football Results Sept 4-6
Almeta Crawford 55 | Royal 0 recap
Atascocita 52 | 33 Katy recap
Bush 34 | Taylor 31 recap
Seven Lakes 7 | Foster 0 recap
Mayde Creek 63 | Austin 28 recap
Morton Ranch 44 | Magnolia West 37 recap
Paetow 42 | Dekany 20 recap
Ridge Point 34 | Fulshear 10 recap
Tomball 24 | Cinco Ranch 14 recap
Tompkins 42 | Bridgeland 14 recap
Travis 27 | Jordan 16 recap
2025-2026 Region 3 District 19 football standings
Current 19, 6A Standings
- Jordan (1-1 overall)
- Tompkins (1-1 overall)
- Seven Lakes (1-1 overall)
- Morton Ranch (1-1 overall)
- Mayde Creek (1-1 overall)
- Paetow (0-1 overall)
- Katy Taylor (0-2 overall)
- Cinco Ranch (0-2 overall)
- Katy (0-2 overall)
*All games so for have been non-district play