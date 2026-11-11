The Spell Report

The Spell Report

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State & National

The Spell Report: National Headlines, Texas News and Stories you Might have missed

Inaugural Edition | Wednesday, November 11, 2026

Four years later, something new from Covering Katy

Today marks four years since CoveringKaty.com relaunched on Nov. 11, 2022, following the COVID-19 pandemic. We're celebrating that anniversary with something new: The Spell Report, a feature named for Covering Katy founder and publisher Dennis Spellman.

The Spell Report brings together national headlines, Texas news, regional developments and unusual stories you might otherwise miss. We'll look beyond the major news outlets to highlight interesting reporting from a variety of sources.

We're trying something new, and we'd like your feedback. Your interest will help determine how long this will last.

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Regional news

CYPRESS CHRISTIAN OUSTS PRESIDENT AMID LEADERSHIP SHAKEUP

Texas Scorecard | November 10

FIRED CYPRESS CHRISTIAN COACH ARRESTED ON CHILD GROOMING CHARGES

Texas Scorecard | November 6

CYPRESS CHRISTIAN FIRES TWO ADMINISTRATORS

Texas Scorecard | November 2

HOUSTON ATTORNEY'S DWI CASE DISMISSED IN 72 HOURS — NOW DA'S TOP AIDE IS OUT!

KHOU 11 Investigates | November 9, 2026

PARENTS SAY TEXAS ZOO'S HALLOWEEN DISPLAYS LEFT CHILDREN IN TEARS

Chron · November 10

FORT BEND COUNTY SHIFTS ANTI-TRAFFICKING EFFORTS TOWARD PROACTIVE INVESTIGATIONS

Fort Bend Independent | November 8

THREE FORT BEND ISD TRUSTEES RETAIN THEIR SEATS

Fort Bend Independent | November 8

OLD MACDONALD'S FARM IN HUMBLE TO CLOSE AFTER 34 YEARS

Click2Houston / KPRC 2 | November 10

Texas News

DAYCARE DISASTER: 2-YEAR-OLD FOUND ALONE IN MIDDLE OF BUSY TEXAS ROAD — STAFF DIDN'T KNOW SHE WAS MISSING!

WFAA 8 | November 9, 2026

TEXAS ABOUT TO GO ALL IN ON SPORTS BETTING?

Click2Houston / KPRC 2 | November 6, 2026

THREE FORMER REPUBLICAN HOUSE SPEAKERS JOIN DEMOCRAT'S TRANSITION TEAM

The Texan

TEXAS DEMOCRATS FILE WAVE OF GUN CONTROL BILLS

The Texan

TEXAS UTILITY REGULATORS SEEK MILLIONS MORE FROM TAXPAYERS

Texas Scorecard

TEXAS LAWMAKERS PROPOSE CHANGES TO PROPERTY TAXES, DATA CENTERS AND FLOCK CAMERAS

The Texas Tribune

SUPREME COURT ALLOWS BIG BEND BORDER WALL WORK TO RESUME

The Texas Tribune

TEXAS LAWMAKERS CONSIDER BAN ON SOCIAL MEDIA FOR CHILDREN UNDER 16

The Texas Tribune

World and National News

RUSSIA AND UKRAINE RESUME U.S.-BROKERED PEACE TALKS

The National News Desk

Veterans Day — November 11

Today, we honor the men and women who have served in the United States Armed Forces. We thank our veterans for their service and sacrifice, and recognize the families who have supported them.

THE SPELL REPORT · A COVERING KATY NEWS FEATURE