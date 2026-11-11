The Spell Report: National Headlines, Texas News and Stories you Might have missed
Inaugural Edition | Wednesday, November 11, 2026
Four years later, something new from Covering Katy
Today marks four years since CoveringKaty.com relaunched on Nov. 11, 2022, following the COVID-19 pandemic. We're celebrating that anniversary with something new: The Spell Report, a feature named for Covering Katy founder and publisher Dennis Spellman.
The Spell Report brings together national headlines, Texas news, regional developments and unusual stories you might otherwise miss. We'll look beyond the major news outlets to highlight interesting reporting from a variety of sources.
We're trying something new, and we'd like your feedback. Your interest will help determine how long this will last.
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Regional news
CYPRESS CHRISTIAN OUSTS PRESIDENT AMID LEADERSHIP SHAKEUP
Texas Scorecard | November 10
FIRED CYPRESS CHRISTIAN COACH ARRESTED ON CHILD GROOMING CHARGES
Texas Scorecard | November 6
CYPRESS CHRISTIAN FIRES TWO ADMINISTRATORS
Texas Scorecard | November 2
HOUSTON ATTORNEY'S DWI CASE DISMISSED IN 72 HOURS — NOW DA'S TOP AIDE IS OUT!
KHOU 11 Investigates | November 9, 2026
PARENTS SAY TEXAS ZOO'S HALLOWEEN DISPLAYS LEFT CHILDREN IN TEARS
Chron · November 10
FORT BEND COUNTY SHIFTS ANTI-TRAFFICKING EFFORTS TOWARD PROACTIVE INVESTIGATIONS
Fort Bend Independent | November 8
THREE FORT BEND ISD TRUSTEES RETAIN THEIR SEATS
Fort Bend Independent | November 8
OLD MACDONALD'S FARM IN HUMBLE TO CLOSE AFTER 34 YEARS
Click2Houston / KPRC 2 | November 10
Texas News
DAYCARE DISASTER: 2-YEAR-OLD FOUND ALONE IN MIDDLE OF BUSY TEXAS ROAD — STAFF DIDN'T KNOW SHE WAS MISSING!
WFAA 8 | November 9, 2026
TEXAS ABOUT TO GO ALL IN ON SPORTS BETTING?
Click2Houston / KPRC 2 | November 6, 2026
THREE FORMER REPUBLICAN HOUSE SPEAKERS JOIN DEMOCRAT'S TRANSITION TEAM
The Texan
TEXAS DEMOCRATS FILE WAVE OF GUN CONTROL BILLS
The Texan
TEXAS UTILITY REGULATORS SEEK MILLIONS MORE FROM TAXPAYERS
Texas Scorecard
TEXAS LAWMAKERS PROPOSE CHANGES TO PROPERTY TAXES, DATA CENTERS AND FLOCK CAMERAS
The Texas Tribune
SUPREME COURT ALLOWS BIG BEND BORDER WALL WORK TO RESUME
The Texas Tribune
TEXAS LAWMAKERS CONSIDER BAN ON SOCIAL MEDIA FOR CHILDREN UNDER 16
The Texas Tribune
World and National News
RUSSIA AND UKRAINE RESUME U.S.-BROKERED PEACE TALKS
The National News Desk
Veterans Day — November 11
Today, we honor the men and women who have served in the United States Armed Forces. We thank our veterans for their service and sacrifice, and recognize the families who have supported them.
THE SPELL REPORT · A COVERING KATY NEWS FEATURE