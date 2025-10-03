LittleSprouts.png

Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣

Little Sprouts Baby Story Time is a ticketed story time that is every Tuesday at 11:15 am at the Katy Library. Please make sure to arrive early to receive a ticket. This event is for non-walking babies only. We ask that older children are left out for safety.

*Programs and services are Americans with Disabilities Act (ADA) Compliant. Special accommodations can be requested in advance by contacting the library.

____________________________________________________________________

La Hora de Cuentos para Bebés de Little Sprouts es una hora de cuentos con boleto que se realiza todos los martes a las 11:15 a. m. en la Biblioteca Katy. Asegúrese de llegar temprano para recibir un boleto. Este evento es sólo para bebés que no caminan. Pedimos que los niños mayores queden fuera por seguridad.

*Los programas y servicios cumplen con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act: ADA). Se pueden solicitar adaptaciones especiales con anticipación comunicándose con la biblioteca.

Info

Screenshot 2024-11-14 at 4.54.17 AM.png

Harris County Public Library

Katy Branch Library 5414 Franz Road, Katy, Texas 77493
to
Google Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-07 11:15:00 Google Yahoo Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-07 11:15:00 Yahoo Outlook Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-07 11:15:00 Outlook iCalendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-07 11:15:00 ical
to
Google Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-14 11:15:00 Google Yahoo Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-14 11:15:00 Yahoo Outlook Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-14 11:15:00 Outlook iCalendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-14 11:15:00 ical
to
Google Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-21 11:15:00 Google Yahoo Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-21 11:15:00 Yahoo Outlook Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-21 11:15:00 Outlook iCalendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-21 11:15:00 ical
to
Google Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-28 11:15:00 Google Yahoo Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-28 11:15:00 Yahoo Outlook Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-28 11:15:00 Outlook iCalendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-10-28 11:15:00 ical
to
Google Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-11-04 11:15:00 Google Yahoo Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-11-04 11:15:00 Yahoo Outlook Calendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-11-04 11:15:00 Outlook iCalendar - Little Sprouts Baby Story Time🌱🐣 - 2025-11-04 11:15:00 ical