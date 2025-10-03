Elementary Typing and Computer Skills Workshop⌨️💻

Register now for a special typing and computer skills workshop for children ages 8-11/Grades 3rd-5th! During this semester, patrons will focus on learning and practicing basic typing skills, how to use library approved databases, apply research skills, and construct digital presentations. Each session will be on the 1st Monday of each month from September 8th- December 1st from 1:30 pm- 3:30 pm. Registration and a library card are required for this program. If you have questions before registering, please direct them to KT@HCPL.net.
***By registering for this program, parents/supervising adults acknowledge and agree to allow their children access to library-approved databases and materials. Library staff are not liable for any materials accessed by patrons. This program is a "drop-in" program, meaning children are dropped off at the beginning of the program and picked up at the end.
¡Inscríbase ahora a un taller especial de mecanografía e informática para niños de 8 a 11 años/de 3.º a 5.º grado! Durante este semestre, los usuarios se centrarán en aprender y practicar habilidades básicas de mecanografía, usar las bases de datos aprobadas por la biblioteca, aplicar habilidades de investigación y crear presentaciones digitales. Cada sesión se realizará el primer lunes de cada mes, del 8 de septiembre al 1 de diciembre, de 13:30 a 15:30 h. Se requiere inscripción y una tarjeta de la biblioteca para este programa. Si tiene alguna pregunta antes de inscribirse, por favor, envíela a KT@HCPL.net.
***Al inscribirse en este programa, los padres o adultos supervisores reconocen y aceptan permitir que sus hijos accedan a las bases de datos y materiales aprobados por la biblioteca. El personal de la biblioteca no se hace responsable de los materiales a los que accedan los usuarios. Este programa es sin cita previa, lo que significa que los niños son dejados al principio del programa y recogidos al final.
