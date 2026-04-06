Fulshear Farmers' Market
Fulshear Farmers Market 9035 Bois D'Arc Ln, Fulshear, TX 77441, Katy, Texas 77441
Fulshear Farmers' Market Every Saturday | 9 a.m.–1 p.m. | Free Admission
Shop local every Saturday morning at the Fulshear Farmers' Market, an outdoor weekly market at 9035 Bois D'Arc Lane (at FM 1093) in Fulshear.
The market features seasonal produce, pasture-raised meats, eggs, baked goods, jams, honey, prepared foods, and artisan vendors. Food trucks make occasional appearances as well.
Admission is free and open to the public. Vendors accept cash and card. Leashed pets are welcome; check with market staff for current policies. Parking is available on site.
Shoppers are encouraged to bring reusable bags and arrive by mid-morning for the best selection.
- When: Saturdays, 9 a.m.–1 p.m.
- Where: 9035 Bois D'Arc Ln, Fulshear, TX 77441
- Cost: Free