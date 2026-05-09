Katy ISD names Class of 2026 valedictorians and salutatorians

KATY, Texas — Katy Independent School District has named its valedictorians and salutatorians for the Class of 2026, recognizing the top academic performers at each of the district’s nine high schools.
“These students exemplify academic excellence, resilience and a relentless commitment to learning,” said Christine Caskey, Katy ISD chief academic officer. “Their accomplishments reflect years of hard work and the unwavering support of their families, teachers and campus communities.”
The district’s top academic honorees for 2026 are:
Cinco Ranch High School
- Valedictorian: Sophie Zirui Cai, GPA 4.8438
- Salutatorian: Srisamhita Ponnapalli, GPA 4.8421
Jordan High School
- Valedictorian: Suchay Sai Kommisetty, GPA 4.9163
- Salutatorian: Murugan Jagan, GPA 4.9054
Katy High School
- Valedictorian: Daniela Isabel Gonzalez Landino, GPA 4.8485
- Salutatorian: Praghilan Sudhakar, GPA 4.8406
Mayde Creek High School
- Valedictorian: Ifrah Shoaib, GPA 4.8235
- Salutatorian: Orlando Tomas Brslik-Lumicao, GPA 4.8197
Morton Ranch High School
- Valedictorian: Dakotah Lynn Mock, GPA 4.7937
- Salutatorian: Vasska Banzragch Effendi, GPA 4.7681
Paetow High School
- Valedictorian: Adithya Narayan, GPA 4.7692
- Salutatorian: Henel Gikonyo Kimaru, GPA 4.7547
Seven Lakes High School
- Valedictorian: Urmi Annabelle Sarkar, GPA 4.8857
- Salutatorian: Eric Xaixiang Zhang, GPA 4.8816
Taylor High School
- Valedictorian: Travis Tang Feng, GPA 4.8714
- Salutatorian: Missy Han, GPA 4.8448
Tompkins High School
- Valedictorian: Sean Bo Lu, GPA 4.9
- Salutatorian: Shreyas Ramesh Kini, GPA 4.88