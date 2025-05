Katy ISD announces Class of 2025 valedictorians and salutatorians

KATY, TX [May 12, 2025] – The 2025 Katy ISD valedictorians and salutatorians have been announced by the school district.

Cinco Ranch High School

Valedictorian – Jason Li

GPA: 4.8852

Salutatorian – Suhhyun Kim

GPA: 4.8806

Class of 2025 Valedictorians and Salutatorians Photo Gallery

Jordan High School

Valedictorian – Surya Reddy

GPA: 4.9048

Salutatorian – Carrie Yang

GPA: 4.871

Katy High School

Valedictorian – Zachary Matthews

GPA: 4.8421

Salutatorian – Lindsey Anderson

GPA: 4.7759

Mayde Creek High School

Valedictorian – Helen Conde

GPA: 4.8028

Salutatorian – Sarah Pham

GPA: 4.7869

Morton Ranch High School

Valedictorian – Brittany Azie

GPA: 4.6897

Salutatorian – Abigail Glasser

GPA: 4.6226

Paetow High School

Valedictorian – Lana Faisal

GPA: 4.8065

Salutatorian – Ethan Everk

GPA: 4.7455

Seven Lakes High School

Valedictorian – Xu Cheng

GPA: 4.8816

Salutatorian – Krish Shah

GPA: 4.88

Taylor High School

Valedictorian – Isabella Xiao

GPA: 4.8714

Salutatorian – Nolan Yee

GPA: 4.8594

Tompkins High School